Os sepultamentos acontecem em cidades do Vale do Ivaí

Confira os sepultamentos que acontecem nesta quinta-feira (22). Todas as informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Maria Rosa de Jesus, 90 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Novo Itacolomi. O sepultamento será realizado no Cemitério de Novo Itacolomi.

Maria Aparecida Silveira, 82 anos. A idosa está sendo velada na Capela Mortuária de Jandaia do Sul. O sepultamento está previsto para ser realizado no Cemitério de Jandaia do Sul.

Ainda conforme informações da Aserfa, as duas mulheres faleceram na última quarta-feira, 21 de junho.

Até o momento desta publicação, não haviam mais sepultamentos agendados para acontecerem nesta quinta-feira (22), em Apucarana ou em cidades da região.

