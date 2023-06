Confira os sepultamentos deste sábado (24) de Apucarana e região

As informações são da Aserfa

Confira os sepultamentos que acontecem neste sábado (24). Todas as informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Maria da Paz Conceição, 61 anos. O velório acontece na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será realizado às 9 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Eurides Anselmo Paes, 80 anos. O velório está sendo realizado na Capela Mortuária Central. O sepultamento está previsto para às 17 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Sepultamentos na região

Teresa Ferreira Mendes Ruiz, 91 anos. O velório acontece na Capela Mortuária da cidade de Jandaia do Sul. O sepultamento será realizado no Cemitério de Jandaia do Sul.

Rosilene Rodrigues França, 55 anos, está sendo velada na Igreja Assembleia de Deus, localizada na Rua Caribe, nº 319. O corpo será levado às 9 horas para o Crematório de Londrina.

