Confira os sepultamentos deste sábado (18) em Apucarana e região

Confira a lista de sepultamentos que acontecem neste sábado (18), em Apucarana e região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Vinícius Domingues, 30 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre às 16 horas no Cemitério Portal do Céu.

Maria Aparecida Rodrigues, 91 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre às 16 horas no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Mauro Valentin da Silva, 73 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre às 17 horas no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Bernadette Hildbrand Ozilieri, 75 anos. O velório acontece na Capela Municipal de Novo Itacolomi. O sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Novo Itacolomi.

José Eugenio Ruy, 80 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Cambira. O sepultamento as 14 horas no Cemitério de Cambira.

Ilton Tomé do Nascimento, 71 anos. O velório acontece na Capela Ponta Grossa. O sepultamento ocorre às 14 horas no Cemitério Portal do Céu.

João Salvador Valério, 70 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre às 9 horas no Cemitério Cristo Rei.

