Confira os sepultamentos deste domingo (15) em Apucarana e região

Siga o TNOnline no Google News

Confira a lista de sepultamentos que acontecem neste domingo (15), em Apucarana e cidades da região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Clarice Gomes de Oliveira, 69 anos. Velada na Capela do Colonial. O sepultamento acontece no Cemitério Portal do Céu.

Esequiel Teodoro da Silva, 68 anos. Velado na Capela Central. O sepultamento ocorre às 10 horas no Cemitério Cristo Rei.

Waldemar Rosina, 80 anos. Velado na Capela Central. O sepultamento acontece às 11 horas no 11:00Cemitério Cristo Rei.

Cleuzenilda Santana Alves Magro, 62 anos. Velada na Capela Central. O sepultamento ocorre às 9 horas no Cemitério Cristo Rei.

Antonio Jose da Silva, 73 anos. Velado em Marilândia do Sul. O sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

Geralda de Oliveira dos Santos, 65 anos. Velada no Salão do Distrito de São José. O sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Kaloré.

