Confira os sepultamentos deste domingo (09) em Apucarana

s sepultamentos acontecem em cemitérios de Apucarana e cidades da região.

Confira os sepultamentos deste domingo (09) que acontecem em Apucarana e cidades da região. Todas as informações são divulgadas pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Jonas José da Silva, 34 anos. Velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 9 horas no Cemitério Cristo Rei.

Elvis Cássio Lemos, 36 anos. Velado na Capela Central. O sepultamento acontece às 17 horas no Cemitério da Saudade.

Joelma Martins Rezendi, 40 anos. Velada no Salão Amopi (Marilândia). O sepultamento acontece às 17 horas no Cemitério de Marilândia do Sul.

Pedro Divonsir Zanlorenzi, 67 anos. Velado na Capela Central. O sepultamento acontece no Cemitério da Saudade.

Jurandir Gomes dos Santos, 70 anos. Velado na Capela Central. O sepultamento acontece às 16 horas no Cemitério Cristo Rei.

Marcos José Malvestiti, 58 anos. Velado na Capela Central. O sepultamento acontece na segunda-feira (10) as 9 horas no Cemitério Cristo Rei.





