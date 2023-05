Confira os sepultamentos desta terça-feira (30) de Apucarana e região

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Confira os sepultamentos que acontecem nesta terça-feira (30). Todas as informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade

William da Costa de Pontes, 24 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 11 horas, no Cemitério Portal do Céu.

Dionathan Leandro Fonseca de Souza, 30 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será às 09 horas, no Cemitério Portal Do Céu.

continua após publicidade

Elza Teodoro Marques, 65 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento está previsto para às 17 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Maria Sebastiana de Jesus Arruda, 84 anos. O velório está sendo realizado na Rua Manoel Bernardes Reis, 395. O sepultamento será às 16 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Sepultamentos em cidades da região

Arnaldo Araújo Pereira, 60 anos. O velório acontece na Capela Municipal de Arapongas. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Arapongas.

continua após publicidade

Maria Deolinda Alves, 71 anos. O velório está sendo realizado na Capela Municipal de Bom Sucesso. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Bom Sucesso.

Naro Ribeiro Vitorino, 81 anos. O velório acontece na Capela Mortuária da Vila Reis. O sepultamento será às 16 horas, no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

Bernadete Silva, 83 anos. O velório está sendo realizado na Capela Central. O sepultamento será às 11 horas, no Cemitério Municipal de Califórnia.

Jose Kubalaki Filho, 84 anos. O velório acontece na Capela do Distrito Guaravera. O sepultamento será às 11 horas, no Cemitério de Guaravera.

Siga o TNOnline no Google News