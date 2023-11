Confira os sepultamentos desta terça-feira (14) em Apucarana

Todas as informações são divulgadas pelo site oficial da Aserfa.

Confira a lista de sepultamentos que acontecem nesta terça-feira (14), em Apucarana e região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Américo Callegari, 85 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento está às 17 horas no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Nair Silva Rodrigues, 99 anos. O velório acontece na Capela Municipal de Faxinal. O sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Faxinal.

Alice Ribeiro, 101 anos. O velório aconteceu na Capela Central. O sepultamento ocorre às 16 horas no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Maria Vilma Spoladore,73 anos. O velório ocorre na Capela Central. O sepultamento acontece às 16 horas no Cemitério Portal do Céu.

José Francisco Barbosa, 65 anos. O velório acontece na Capela Municipal de São Pedro do Ivaí. O sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de São Pedro do Ivaí.

Alceu Sposito, 90 anos. O local do velório ainda não foi divulgado. O sepultamento acontece no A Cemitério de Borrazópolis.

Severino Luiz Filho, 87 anos. O velório acontece na Capela de Novo Itacolomi. O sepultamento ocorre no Cemitério de Novo Itacolomi.

Ermelindo Morata Sanches, 80 anos. O velório ocorre na Capela Central. O sepultamento acontece no Cemitério Cristo Rei.

