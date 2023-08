Confira os sepultamentos desta sexta-feira (4) em Apucarana e região

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Confira a lista de sepultamentos que acontecem nesta sexta-feira (4), em Apucarana e cidades da região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

continua após publicidade

Meroslava Galan Berezoski, 98 anos. O velório será na Capela Central. O sepultamento acontecerá às 17:00 horas no Cemitério Ucraniano.

Tereza Albergoni Bagatim, 92 anos. O velório foi na Capela Central. O sepultamento será às 10:00 horas no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

João Sabino, 87 anos. O velório aconteceu na Capela Ponta Grossa. O sepultamento ocorrerá às 09:00 horas no Cemitério da Saudade.

Trindade Navarro Miksza, 97 anos. O velório acontecerá na Capela Municipal de Jandaia do Sul. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul, sem informação de horários.

Siga o TNOnline no Google News