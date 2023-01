Confira os sepultamentos desta sexta-feira (20) em Apucarana

Da Redação

As informações dos sepultamentos são divulgadas pela Aserfa

Veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira (20), divulgada pela Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Sebastiana Lopes Vicente, de 76 anos, está sendo velada na Capela Central; o sepultamento acontece às 15h no Cemitério Municipal Cristo Rei.

José Rodrigues dos Reis, 83 anos. O velório acontece na Capela Municipal de Cambira, e o enterro será realizado no Cemitério Municipal de Cambira; horário não informado.

Confira os sepultamentos desta quinta (19)

Joaquim Pedro Zanetti, 64 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre as 13h no Cemitério Cristo Rei.

Kevin Felipe Knapik, 22 anos. O velório acontece na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento ocorre as 17h no Cemitério Cristo Rei

Olga Zubek de Lara, 81 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre as 11h no Cemitério Cristo Rei.

Marinete Antônia de Oliveira, 62 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre as 14h no Cemitério Portal do Céu.

