Confira os sepultamentos desta segunda-feira (27) em Apucarana

Confira a lista de sepultamentos que acontecem nesta segunda-feira (27), em Apucarana e região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Maria Jose Sebastião,71 anos. O velório acontece na Capela do Colonial. O sepultamento ocorre às 17 horas, o local de sepultamento ainda não foi definido.

Maria Aparecida Oliveira Graça, 89 anos. O corpo é velado na Capela do Prever de Arapongas e o sepultamento será às 17h45 no Cemitério Municipal de Arapongas.



Joel Mendes Pereira, 64 anos. O velório acontece na Capela de Arapongas. O sepultamento ocorre às 15 horas no Cemitério Municipal de Arapongas.



Manoel Antonio Ramos, 82 anos. O Velório acontece na Capela de Bom Sucesso. O sepultamento ocorre às 16 horas no Cemitério Municipal de Bom Sucesso.



Maria Fernanda Siqueira, 27 anos. O velório acontece no Centro de Eventos de Faxinal. O sepultamento ocorre às 15 horas no Cemitério Municipal de Faxinal.

Maria Madalena Luz, 51 anos. O velório acontece na Capela de Marilândia do Sul. O sepultamento ocorre às 10 horas no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

Maria Rosa Velloso, 88 anos. O velório acontece na Capela Municipal de Marilândia do Sul. O sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul.

José Laurindo Dantas, 74 anos. O corpo é velado na Capela de Cambira e o sepultamento será no Cemitério de Cambira, sem informações sobre o horário.

