Confira os sepultamentos desta segunda-feira (19) de Apucarana

Confira os sepultamentos que acontecem nesta segunda-feira (19). Todas as informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Amalia Toschi, 85 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central. O sepultamentos será às 17 horas, no Cemitério da Saudade.

Artenita Candida Cleto, 82 anos. O velório está sendo realizado na Capela do Distrito do Pirapó. O sepultamento acontece às 11 horas, no Cemitério Municipal de Arapongas.

Afonso Pinto de Miranda Neto, 61 anos. O idoso está sendo velado na Capela de Borrazópolis. O sepultamento será no Cemitério de Borrazópolis; horário não informado.

Falecimento nesta segunda-feira (19)

Durvalino Ferreira da Silva, 87 anos. O velório será realizado na Capela Central. O sepultamento está marcado para esta terça-feira (20), às 10 horas no Cemitério Municipal Cristo Rei.

