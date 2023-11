Confira os sepultamentos desta segunda (20) em Apucarana e região

Todas as informações são divulgadas pelo site oficial da Aserfa

Confira a lista de sepultamentos que acontecem nesta segunda-feira (20), em Apucarana e região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Lazaro Pereira da Silva, 84 anos. O velório acontece na Capela Mortuária da Vila Reis e o sepultamento ocorre às 16 horas no Cemitério da Saudade, em Apucarana.

Waldecir de Oliveira Roça, 82 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central e o sepultamento ocorre às 10 horas no Cemitério da Saudade, em Apucarana.

Sepultamentos que acontecem nesta segunda-feira (20), em Arapongas.

Dalva Moreira da Silva, 65 anos. O velório acontece no Prever. O sepultamento ocorre às 9h45 no Cemitério Municipal de Arapongas. Cemitério municipal.

Zenaide Gasparini Laroca, 77 anos. O velório acontece no Prever. O sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Arapongas. c

