Confira os sepultamentos desta segunda (18) em Apucarana e região

Informações são divulgadas no site oficial da Aserfa.

Confira os sepultamentos que acontecem nesta segunda-feira (18) em Apucarana e outras cidades da região. As informações são divulgadas diariamente pelo site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Terezinha Isaias, 68 anos. O velório acontece na Capela Municipal de Jandaia do Sul. O sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul.

José Batista da Silva, 77 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorre às 14 horas no Cemitério Portal do Céu.

Minervino Monteiro, 78 anos. O velório acontece na Capela Mortuária de Mauá da Serra. O sepultamento ocorre no Cemitério de Lidianópolis.

Confira os sepultamentos desta segunda (18) em Arapongas

Luiza Sabo Paytl, 91 anos. Velada no Prever. O sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Arapongas.

Uraci Gonçalves Pereira, 73 anos, velado no Prever. O sepultamento ocorre às 15 horas no Cemitério Municipal de Arapongas.

Edgard Felipe Alves da Silva, 26 anos. Velado no Prever. O sepultamento ocorre às 15h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Benedito Alves de Oliveira, 93 anos. Velado no Prever. O sepultamento ocorre às 16 horas no Cemitério Municipal de Arapongas.

