Confira os horários e locais das missas de finados em Apucarana

Confira a agenda de celebrações

A Diocese de Apucarana divulgou a programação de missas para o Dia de Finados. As celebrações começam nesta terça-feira, 01, e seguem ao longo do feriado do dia 02.

A primeira celebração acontece nesta terça-feira, as 21h, no Cemitério Cristo Rei. A tradicional “missa da véspera” será celebrada pelos padres Laercio, Martins e Rafael.

Já no dia 02, estão programadas seis missas no Cemitério Cristo Rei: às 8h, com celebração do Bispo Dom Carlos e participação dos militares, às 9h30, com celebração do Padre Valdenir, às 11h com Padre Antônio, às 14h com Padre Rui, às 15h30 com padre Nelson e às 17h com Padre Alexandro.

No Cemitério da Saudade, serão celebradas três missas: duas pela manhã, às 8h e às 10h, com os padres da Catedral Nossa Senhora de Lourdes e uma a tarde, às 15h com Padre João.

No Cemitério Portal do Céu, haverá duas missas: uma às 9h30 com Padre Fidelsino e às 15h com Padre Vanderlei.

