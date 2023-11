Confira os finalistas da Copa Apucarana de Futebol Amador

Sport Club Dom Romeu e Pinheirão são os times que vão disputar o título da 2ª edição da Copa Apucarana de Futebol Amador, competição que vem sendo promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura. As equipes conseguiram as suas vagas para a decisão do campeonato nesse domingo (26/11) no Estádio do José Rico, ao vencerem na fase semifinal Ajax Futebol Clube e Castelo Branco United, respectivamente.

O professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes, disse que a rodada final da competição será realizada no próximo domingo (03/12), no Estádio do Sesi. “Às 8h15, o Ajax joga contra o Castelo Branco United pela disputa de terceiro lugar e às 10h15, Dom Romeu e Pinheirão disputam o título. Em seguida haverá a entrega da premiação aos três times melhores colocados, ao artilheiro e ao goleiro menos vazado da copa”, frisa Tom Barros.

Nesse domingo (26/11), na primeira partida da semifinal, o Sport Club Dom Romeu, de virada, derrotou o Ajax Futebol Clube por 2 a 1, com gols de Reginaldo Santos. William Matheus descontou para o Ajax. Na sequência, o Pinheirão venceu o Castelo Branco United por 3 a 1. Os gols da agremiação vencedora foram feitos por Ademir (2) e Júlio César. O atacante Felipe Valério fez o tento de honra do Castelo Branco.

A competição foi iniciada no dia 17 de setembro, até agora foram realizadas 44 partidas e marcados 217 gols. Os atacantes Warley, do Baiano Futebol Clube, e Felipe Valério, do Castelo Branco United, com 7 gols, são os principais artilheiros da copa.

