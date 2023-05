Confira os falecimentos e sepultamentos desta terça-feira (16)

Da Redação

O sepultamento acontece no Cemitério Cristo Rei

Confira o sepultamento que acontece nesta terça-feira (16)) em Apucarana. Todas as informações são divulgadas pelo site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Josefa Maria da Conceição da Silva, 79 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será realizado às 17 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.





Falecimentos

Até o momento desta publicação, conforme a Aserfa, dois falecimentos aconteceram em Apucarana nesta terça-feira (16). Veja:

João Dannas, 81 anos. O idoso é velado na Capela Municipal de Marumbi. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Marumbi; data não informada.

Jose Vicente da Silva Filho, 73 anos, está sendo velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece nesta quarta-feira (17), às 09 horas, no Cemitério Portal do Céu.

