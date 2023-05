Confira os falecimentos e sepultamentos desta sexta-feira (26)

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Confira os sepultamentos que acontecem nesta sexta-feira (26). Todas as informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade

Antônio Pereira Barroso, 75 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento será às 15 horas, no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Maria da Conceição Alves, 90 anos. O velório está sendo realizado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento está previsto para às 16 horas, no Cemitério Portal do Céu.

continua após publicidade

Na região

Benedita de Azevedo Vieira, 82 anos. A idosa também é velada na Capela Central de Apucarana. O corpo será levado às 15 horas, para o Crematório Ângelus de Maringá.

Falecimentos nesta sexta (26)

Vilma Cecon Massoletto, 89 anos, será velada na Capela de Cambira. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Cambira; dia e horário ainda não informados.

José Onofre da Silva, 87 anos, será velado na Capelade Jandaia do Sul. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul; dia e horário ainda não informados.

Siga o TNOnline no Google News