Confira os falecimentos deste sábado (6) em Apucarana e região

Confira a lista de falecimentos e sepultamentos deste sábado (6) em Apucarana e região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Fábio Francisco Vidor, 45 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária Central. O sepultamento será às 10 horas deste sábado (06) no Cemitério de Cristo Rei de Apucarana.

CALIFÓRNIA

Antônio Sebastião de Oliveira, 90 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento será às 16 horas deste sábado (06) no Cemitério Municipal de Califórnia.

CAMBIRA

Dirlene Artigas Munhoz Rossi, 57 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária de Cambira. O sepultamento será às 18 horas deste sábado (06) no Cemitério Municipal de Cambira.

MAUÁ DA SERRA

Carlos Santos Nunes Junior, 46 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária de Mauá da Serra. O sepultamento será neste sábado (06) no Cemitério Municipal de Mauá da Serra. Até a publicação deste obituário, o horário não havia sido divulgado.

MARILÂNDIA DO SUL

Luiz Carneiro Soares, 56 anos.. O velório ocorre na Capela Mortuária de Marilândia do Sul. O sepultamento será neste sábado (06) no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul. Até a publicação deste obituário, o horário não havia sido divulgado.

SÃO PEDRO DO IVAÍ

Helio Rosseto, 81 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária de São Pedro do Ivaí. O sepultamento será neste sábado (06) no Cemitério de São Pedro do Ivaí. Até a publicação deste obituário, o horário não havia sido divulgado.

