Confira os falecimentos deste sábado (31) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Cemitério Cristo Rei, de Apucarana, Paraná - Foto: Cindy Santos/TNonline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JOSE MANOEL DE LIMA
Idade: 101 anos
Falecido em 30/10/2026
Velório: R. PROF ALCEU NAUMAN 410 - JD ELDORADO
Sepultamento: 31/10/2026, às 09:00, CRISTO REI, Apucarana -PR
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
MARIA DE LOURDES FONSECA
Idade: 65 anos
Falecido em 30/10/2026
Velório: COLONIAL
Sepultamento: 31/10/2026, às 14:00, PORTAL DO CEU, Apucarana -PR
CECILIA DE LUCAS GONCALVES
Idade: 80 anos
Falecido em 30/10/2026
Velório: CAPELA DE CALIFORNIA
Sepultamento: 31/10/2026, às 17:00, CRISTO REI, Apucarana -PR