Confira os falecimentos deste sábado (31) em Apucarana

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Publicado em 31.10.2026, 06:30:00 Editado em 31.10.2026, 07:10:50

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JOSE MANOEL DE LIMA

Idade: 101 anos

Falecido em 30/10/2026

Velório: R. PROF ALCEU NAUMAN 410 - JD ELDORADO

Sepultamento: 31/10/2026, às 09:00, CRISTO REI, Apucarana -PR

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MARIA DE LOURDES FONSECA

Idade: 65 anos

Falecido em 30/10/2026

Velório: COLONIAL

Sepultamento: 31/10/2026, às 14:00, PORTAL DO CEU, Apucarana -PR

CECILIA DE LUCAS GONCALVES

Idade: 80 anos

Falecido em 30/10/2026

Velório: CAPELA DE CALIFORNIA

Sepultamento: 31/10/2026, às 17:00, CRISTO REI, Apucarana -PR