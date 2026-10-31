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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos deste sábado (31) em Apucarana

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
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Confira os falecimentos deste sábado (31) em Apucarana
Autor Cemitério Cristo Rei, de Apucarana, Paraná - Foto: Cindy Santos/TNonline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JOSE MANOEL DE LIMA

Idade: 101 anos
Falecido em 30/10/2026
Velório: R. PROF ALCEU NAUMAN 410 - JD ELDORADO
Sepultamento: 31/10/2026, às 09:00, CRISTO REI, Apucarana -PR

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MARIA DE LOURDES FONSECA

Idade: 65 anos
Falecido em 30/10/2026
Velório: COLONIAL
Sepultamento: 31/10/2026, às 14:00, PORTAL DO CEU, Apucarana -PR

CECILIA DE LUCAS GONCALVES

Idade: 80 anos
Falecido em 30/10/2026
Velório: CAPELA DE CALIFORNIA
Sepultamento: 31/10/2026, às 17:00, CRISTO REI, Apucarana -PR

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