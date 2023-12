Confira os falecimentos deste sábado (30) em Apucarana e região

Confira a lista de falecimentos e sepultamentos deste sábado (30) em Apucarana e região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Helena Pereira de Carvalho, 70 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será neste sábado (30) no Cemitério do Pirapó, Distrito de Apucarana. Até a publicação deste obituário, o horário não havia sido divulgado no site da Aserfa.

José Genival Dias, 67 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária Central. O sepultamento está marcado para às 17 horas deste sábado (30) no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

Valdecir Honorato de Oliveira, 57 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária de Marumbi e o sepultamento será neste sábado (30) no Cemitério de Marumbi. Até a publicação deste obituário, o horário não havia sido divulgado no site da Aserfa.

