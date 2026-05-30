Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
OBITUÁRIO

Confira os falecimentos deste sábado (30) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 07:10:01 Editado em 30.05.2026, 07:28:56
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Confira os falecimentos deste sábado (30) em Apucarana e região
Autor Os sepultamentos acontecem na Cidade Alta e na região - Foto: Arquivo TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARIA ELAIR GAUGINSKI DUCHESQUI

Idade: 88 anos
Falecido em 29/05/2026
Velório: Capela Marilândia do Sul
Sepultamento: 30/05/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

TEREZA SOBIECKI

Idade: 94 anos
Falecido em 29/05/2026
Velório: Capela Central (das 07:30 às 13:00)
Sepultamento: 30/05/2026, às 13:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

ATALICIO DIOGO

Idade: 84 anos
Falecido em 29/05/2026
Velório: Capela Central (das 05:00 às 13:00)
Sepultamento: 30/05/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Falecimentos notícias locais obituários
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV