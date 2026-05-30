Confira os falecimentos deste sábado (30) em Apucarana e região

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARIA ELAIR GAUGINSKI DUCHESQUI

Idade: 88 anos

Falecido em 29/05/2026

Velório: Capela Marilândia do Sul

Sepultamento: 30/05/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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TEREZA SOBIECKI

Idade: 94 anos

Falecido em 29/05/2026

Velório: Capela Central (das 07:30 às 13:00)

Sepultamento: 30/05/2026, às 13:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

ATALICIO DIOGO

Idade: 84 anos

Falecido em 29/05/2026

Velório: Capela Central (das 05:00 às 13:00)

Sepultamento: 30/05/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

