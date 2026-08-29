Confira os falecimentos deste sábado (29) em Apucarana

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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ALICE DE FATIMA DA SILVA

Idade: 68 anos

Falecida em 28/08/2026

Velório: Capela Central - das 23:30 às 16:00

Sepultamento: 29/08/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana -PR