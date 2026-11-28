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Publicado em 28.11.2026, 06:30:00 Editado em 28.11.2026, 07:07:40

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

LUZIA BUENO DOS SANTOS

Idade: 83 anos

Falecido em 25/11/2026

Velório: CAPELA PIRAPÓ

Sepultamento: 28/11/2026, às 17:00, CEMITÉRIO DO PIRAPÓ, Apucarana -PR

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JOAO JOSE DE CARVALHO

Idade: 74 anos

Falecido em 27/11/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 28/11/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR

ILTON FERREIRA GUERRA

Idade: 49 anos

Falecido em 27/11/2026

Velório: CAPELA JD. PONTA GROSSA

Sepultamento: 28/11/2026, às 14:00, CEMITÉRIO DA SAUDADE, Apucarana -PR

REGIÃO

BENEDITO BUENO LOPES

Idade: 87 anos

Falecido em 27/11/2026

Velório: CAPELA DE MARUMBI

Sepultamento: 28/11/2026, CEMITÉRIO DE MARUMBI-PR. Horário não divulgado.



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IZABEL PEREIRA DA SILVA

Idade: 73 anos

Falecido em 27/11/2026

Velório: CAPELA DE MAUÁ DA SERRA

Sepultamento: 28/11/2026, CEMITÉRIO DE MAUÁ DA SERRA -PR. Horário não divulgado.

