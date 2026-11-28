Confira os falecimentos deste sábado (28) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
LUZIA BUENO DOS SANTOS
Idade: 83 anos
Falecido em 25/11/2026
Velório: CAPELA PIRAPÓ
Sepultamento: 28/11/2026, às 17:00, CEMITÉRIO DO PIRAPÓ, Apucarana -PR
JOAO JOSE DE CARVALHO
Idade: 74 anos
Falecido em 27/11/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 28/11/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR
ILTON FERREIRA GUERRA
Idade: 49 anos
Falecido em 27/11/2026
Velório: CAPELA JD. PONTA GROSSA
Sepultamento: 28/11/2026, às 14:00, CEMITÉRIO DA SAUDADE, Apucarana -PR
REGIÃO
BENEDITO BUENO LOPES
Idade: 87 anos
Falecido em 27/11/2026
Velório: CAPELA DE MARUMBI
Sepultamento: 28/11/2026, CEMITÉRIO DE MARUMBI-PR. Horário não divulgado.
IZABEL PEREIRA DA SILVA
Idade: 73 anos
Falecido em 27/11/2026
Velório: CAPELA DE MAUÁ DA SERRA
Sepultamento: 28/11/2026, CEMITÉRIO DE MAUÁ DA SERRA -PR. Horário não divulgado.