Confira os falecimentos deste sábado (27) em Apucarana

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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.



JAIME FRANCO DE OLIVEIRA

Idade: 68 anos

Falecido em 27/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 28/06/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu

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LUIZ DE OLIVEIRA TORRES

Idade: 62 anos

Falecido em 27/06/2026

Velório: Capela Jardim Ponta Grossa (10:00 às 17:00)

Sepultamento: 28/06/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei

ZENEIDE APARECIDA DIAS

Idade: 59 anos

Falecida em 27/06/2026

Velório: Capela Vila Reis (10:00 do dia 27/06 a 09:00 do dia 28/06)

Sepultamento: 28/06/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei