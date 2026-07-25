Confira os falecimentos deste sábado (25) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
VICTA BREVIS DA SILVA
Idade: 94 anos
Falecida em 24/07/2026
Velório: não há informações
Sepultamento: 25/07/2026, às 13:59. O cemitério não foi informado
JARBAS GIACOMO BELEZE
Idade: 79 anos
Falecido em 24/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 25/07/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR
ANTONIO LONGO
Idade: 82 anos
Falecido em 24/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 25/07/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR
BITE JORGE
Idade: 88 anos
Falecido em 24/07/2026
Velório: Capela Municipal de Borrazópolis
Sepultamento: 25/07/2026, às 17:00, Cemitério Municipal de Borrazópolis -PR