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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos deste sábado (25) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.07.2026, 06:30:00 Editado em 25.07.2026, 06:43:21
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Confira os falecimentos deste sábado (25) em Apucarana e região
Autor A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento - Foto: Arquivo TN

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

VICTA BREVIS DA SILVA

Idade: 94 anos
Falecida em 24/07/2026
Velório: não há informações
Sepultamento: 25/07/2026, às 13:59. O cemitério não foi informado

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JARBAS GIACOMO BELEZE

Idade: 79 anos
Falecido em 24/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 25/07/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR

ANTONIO LONGO

Idade: 82 anos
Falecido em 24/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 25/07/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR

BITE JORGE

Idade: 88 anos
Falecido em 24/07/2026
Velório: Capela Municipal de Borrazópolis
Sepultamento: 25/07/2026, às 17:00, Cemitério Municipal de Borrazópolis -PR

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