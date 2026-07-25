Confira os falecimentos deste sábado (25) em Apucarana e região

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Publicado em 25.07.2026, 06:30:00 Editado em 25.07.2026, 06:43:21

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

VICTA BREVIS DA SILVA

Idade: 94 anos

Falecida em 24/07/2026

Velório: não há informações

Sepultamento: 25/07/2026, às 13:59. O cemitério não foi informado

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JARBAS GIACOMO BELEZE

Idade: 79 anos

Falecido em 24/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 25/07/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR

ANTONIO LONGO

Idade: 82 anos

Falecido em 24/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 25/07/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR

BITE JORGE

Idade: 88 anos

Falecido em 24/07/2026

Velório: Capela Municipal de Borrazópolis

Sepultamento: 25/07/2026, às 17:00, Cemitério Municipal de Borrazópolis -PR