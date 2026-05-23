Confira os falecimentos deste sábado (23) em Apucarana

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

KELVIN PRESLEY DA SILVA

Idade: 25 anos

Falecido em 22/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 22/05/2026, às 14:00, Cemitério Parque Portal do Céu, Apucarana - PR

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MARIA JOSE DE MELO

Idade: 69 anos

Falecido em 22/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 22/05/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

TALES JULIANO DA SILVA VALERIO

Idade: 37 anos

Falecido em 22/05/2026

Velório: Capela Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 22/05/2026, às 16:00, Cemitério Parque Portal do Céu, Apucarana - PR