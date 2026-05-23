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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos deste sábado (23) em Apucarana

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 07:33:11 Editado em 23.05.2026, 07:33:06
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Confira os falecimentos deste sábado (23) em Apucarana
Autor Os sepultamentos acontecem em Apucarana - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

KELVIN PRESLEY DA SILVA
Idade: 25 anos
Falecido em 22/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 22/05/2026, às 14:00, Cemitério Parque Portal do Céu, Apucarana - PR

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MARIA JOSE DE MELO
Idade: 69 anos
Falecido em 22/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 22/05/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

TALES JULIANO DA SILVA VALERIO
Idade: 37 anos
Falecido em 22/05/2026
Velório: Capela Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 22/05/2026, às 16:00, Cemitério Parque Portal do Céu, Apucarana - PR

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Apucarana Falecimentos obituários sepultamentos serviços funerários velorios
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