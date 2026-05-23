Confira os falecimentos deste sábado (23) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
KELVIN PRESLEY DA SILVA
Idade: 25 anos
Falecido em 22/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 22/05/2026, às 14:00, Cemitério Parque Portal do Céu, Apucarana - PR
MARIA JOSE DE MELO
Idade: 69 anos
Falecido em 22/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 22/05/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
TALES JULIANO DA SILVA VALERIO
Idade: 37 anos
Falecido em 22/05/2026
Velório: Capela Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 22/05/2026, às 16:00, Cemitério Parque Portal do Céu, Apucarana - PR