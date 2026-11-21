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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MAGNO AURELIO VECCHI

Idade: 50 anos

Falecido em 20/11/2026

Velório: Capela do Jardim Colonial

Sepultamento: 21/11/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu

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LUIZ CARLOS GUIMARAES

Idade: 69 anos

Falecido em 20/11/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 21/11/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu

DARLEI QUIRINO

Idade: 31 anos

Falecido em 19/11/2026

Velório: Capela do Jardim Pirapó

Sepultamento: 21/11/2026, às 10:00, Cemitério Municipal de Cambira