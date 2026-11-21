Confira os falecimentos deste sábado (21) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
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Sepultamentos ocorrem em Apucarana e região - Foto: Arquivo/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
MAGNO AURELIO VECCHI
Idade: 50 anos
Falecido em 20/11/2026
Velório: Capela do Jardim Colonial
Sepultamento: 21/11/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu
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LUIZ CARLOS GUIMARAES
Idade: 69 anos
Falecido em 20/11/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 21/11/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu
DARLEI QUIRINO
Idade: 31 anos
Falecido em 19/11/2026
Velório: Capela do Jardim Pirapó
Sepultamento: 21/11/2026, às 10:00, Cemitério Municipal de Cambira