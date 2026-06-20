Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
OBITUÁRIO

Confira os falecimentos deste sábado (20) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 06:59:27 Editado em 20.06.2026, 06:59:21
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Confira os falecimentos deste sábado (20) em Apucarana e região
Autor Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARIA BARBOSA RAMOS
Idade: 77 anos
Falecida em 19/06/2026
Velório: Capela Mun. de Califórnia
Sepultamento: 20/06/2026, às 13:00, Cemitério Mun. de Califórnia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

JULIANE DOS SANTOS FRANCA
Idade: 38 anos
Falecida em 19/06/2026
Velório: Capela Mun. de Nova Tebas
Sepultamento: 20/06/2026, às 15:00, Cemitério Mun. de Nova Tebas

HERALDINO JOSE FERNANDES
Idade: 92 anos
Falecida em 19/06/2026
Velório: Capela Mun. de Califórnia
Sepultamento: 20/06/2026, às 13:00, Cemitério Mun. de Califórnia

MARIA MENDONCA ALVES
Idade: 96 anos
Falecida em 19/06/2026
Velório: Capela do Pirapó
Sepultamento: 20/06/2026, às 15:00, Cemitério do Pirapó

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MINOUCHE GUERRIER
Idade: 37 anos
Falecida em 19/06/2026
Velório: CAPELA JD. PONTA GROSSA
Sepultamento: 20/06/2026, às 16:00, CEMITÉRIO PORTAL DO CEU

ALECIO PIROLO
Idade: 72 anos
Falecida em 19/06/2026
Velório: Capela Mun. de Grandes Rios
Sepultamento: 20/06/2026, às 15:00, Cemitério Mun. de Grandes Rios

ADEILDO MANOEL DOS SANTOS
Idade: 71 anos
Falecida em 19/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 20/06/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MARLOS DAVID CALVI
Idade: 45 anos
Falecida em 19/06/2026
Velório: Não especificado
Sepultamento: 20/06/2026, às 12:00, CREMATORIUM WARTA

MARIA EUNICE DOS SANTOS
Idade: 85 anos
Falecida em 19/06/2026
Velório: CAPELA CENTRAL APUCARANA
Sepultamento: 20/06/2026, às 16:00, CEMITÉRIO DE RIO BOM

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana funerária NOTÍCIAS obituários região
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV