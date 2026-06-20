Confira os falecimentos deste sábado (20) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
MARIA BARBOSA RAMOS
Idade: 77 anos
Falecida em 19/06/2026
Velório: Capela Mun. de Califórnia
Sepultamento: 20/06/2026, às 13:00, Cemitério Mun. de Califórnia
JULIANE DOS SANTOS FRANCA
Idade: 38 anos
Falecida em 19/06/2026
Velório: Capela Mun. de Nova Tebas
Sepultamento: 20/06/2026, às 15:00, Cemitério Mun. de Nova Tebas
HERALDINO JOSE FERNANDES
Idade: 92 anos
Falecida em 19/06/2026
Velório: Capela Mun. de Califórnia
Sepultamento: 20/06/2026, às 13:00, Cemitério Mun. de Califórnia
MARIA MENDONCA ALVES
Idade: 96 anos
Falecida em 19/06/2026
Velório: Capela do Pirapó
Sepultamento: 20/06/2026, às 15:00, Cemitério do Pirapó
MINOUCHE GUERRIER
Idade: 37 anos
Falecida em 19/06/2026
Velório: CAPELA JD. PONTA GROSSA
Sepultamento: 20/06/2026, às 16:00, CEMITÉRIO PORTAL DO CEU
ALECIO PIROLO
Idade: 72 anos
Falecida em 19/06/2026
Velório: Capela Mun. de Grandes Rios
Sepultamento: 20/06/2026, às 15:00, Cemitério Mun. de Grandes Rios
ADEILDO MANOEL DOS SANTOS
Idade: 71 anos
Falecida em 19/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 20/06/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei
MARLOS DAVID CALVI
Idade: 45 anos
Falecida em 19/06/2026
Velório: Não especificado
Sepultamento: 20/06/2026, às 12:00, CREMATORIUM WARTA
MARIA EUNICE DOS SANTOS
Idade: 85 anos
Falecida em 19/06/2026
Velório: CAPELA CENTRAL APUCARANA
Sepultamento: 20/06/2026, às 16:00, CEMITÉRIO DE RIO BOM