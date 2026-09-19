Confira os falecimentos deste sábado (19) em Apucarana

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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

GUIOMAR ESBOMPATO BRAMBILLA

Idade: 93 anos

Falecida em 19/09/2026

Velório: Capela do Pirapó (10:00 às 17:00)

Sepultamento: 19/09/2026, às 17:00, Cemitério do Pirapó, Apucarana - PR

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JOSÉ KURUNCZI NETO

Idade: 78 anos

Falecido em 18/09/2026

Velório: Capela Central (09:00 às 17:00)

Sepultamento: 19/09/2026, às 17:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

ANGÉLICA ZANGEROLLE ZAIA

Idade: 94 anos

Falecida em 18/09/2026

Velório: Capela Central (08:00 às 16:00)

Sepultamento: 19/09/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR