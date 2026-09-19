Confira os falecimentos deste sábado (19) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
GUIOMAR ESBOMPATO BRAMBILLA
Idade: 93 anos
Falecida em 19/09/2026
Velório: Capela do Pirapó (10:00 às 17:00)
Sepultamento: 19/09/2026, às 17:00, Cemitério do Pirapó, Apucarana - PR
JOSÉ KURUNCZI NETO
Idade: 78 anos
Falecido em 18/09/2026
Velório: Capela Central (09:00 às 17:00)
Sepultamento: 19/09/2026, às 17:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
ANGÉLICA ZANGEROLLE ZAIA
Idade: 94 anos
Falecida em 18/09/2026
Velório: Capela Central (08:00 às 16:00)
Sepultamento: 19/09/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR