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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos deste sábado (17) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Confira os falecimentos deste sábado (17) em Apucarana e região
Autor Sepultamentos ocorrem neste sábado - Foto: TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

WAGNER DA SILVA

Idade: 56 anos
Falecido em 17/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 17/10/2026, às 17:00, Cemitério da Saudade

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PAULO JOSE COSTA

Idade: 69 anos
Falecido em 16/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 17/10/2026, às 14:00, Cemitério da Saudade

JOAQUIM DE LINO DE OLIVEIRA

Idade: 87 anos
Falecido em 16/02/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 17/10/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu

GILMAR BATISTA DA SILVA

Idade: 68 anos
Falecido em 16/10/2026
Velório: Capela Central, em Apucarana
Sepultamento: 17/10/2026, às 15:00, Cemitério de Califórnia

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NILDA ROSA DOS SANTOS COSTA VICENTE

Idade: 73 anos
Falecido em 16/10/2026
Velório: Capela de São Pedro do Ivaí
Sepultamento: 17/10/2026, Cemitério de São Pedro do Ivaí

TEREZA DA SILVEIRA RODRIGUES

Idade: 81 anos
Falecido em 16/10/2026
Velório: Capela de Kaloré
Sepultamento: 17/10/2026, Cemitério de Kaloré

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Apucarana Aserfa Falecimentos Obituário serviços funerários
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