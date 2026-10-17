Confira os falecimentos deste sábado (17) em Apucarana e região

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Publicado em 17.10.2026, 07:04:06 Editado em 17.10.2026, 07:03:59

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

WAGNER DA SILVA

Idade: 56 anos

Falecido em 17/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 17/10/2026, às 17:00, Cemitério da Saudade

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PAULO JOSE COSTA

Idade: 69 anos

Falecido em 16/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 17/10/2026, às 14:00, Cemitério da Saudade

JOAQUIM DE LINO DE OLIVEIRA

Idade: 87 anos

Falecido em 16/02/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 17/10/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu

GILMAR BATISTA DA SILVA

Idade: 68 anos

Falecido em 16/10/2026

Velório: Capela Central, em Apucarana

Sepultamento: 17/10/2026, às 15:00, Cemitério de Califórnia

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NILDA ROSA DOS SANTOS COSTA VICENTE

Idade: 73 anos

Falecido em 16/10/2026

Velório: Capela de São Pedro do Ivaí

Sepultamento: 17/10/2026, Cemitério de São Pedro do Ivaí

TEREZA DA SILVEIRA RODRIGUES

Idade: 81 anos

Falecido em 16/10/2026

Velório: Capela de Kaloré

Sepultamento: 17/10/2026, Cemitério de Kaloré

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