Confira os falecimentos deste sábado (17) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
WAGNER DA SILVA
Idade: 56 anos
Falecido em 17/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 17/10/2026, às 17:00, Cemitério da Saudade
PAULO JOSE COSTA
Idade: 69 anos
Falecido em 16/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 17/10/2026, às 14:00, Cemitério da Saudade
JOAQUIM DE LINO DE OLIVEIRA
Idade: 87 anos
Falecido em 16/02/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 17/10/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu
GILMAR BATISTA DA SILVA
Idade: 68 anos
Falecido em 16/10/2026
Velório: Capela Central, em Apucarana
Sepultamento: 17/10/2026, às 15:00, Cemitério de Califórnia
NILDA ROSA DOS SANTOS COSTA VICENTE
Idade: 73 anos
Falecido em 16/10/2026
Velório: Capela de São Pedro do Ivaí
Sepultamento: 17/10/2026, Cemitério de São Pedro do Ivaí
TEREZA DA SILVEIRA RODRIGUES
Idade: 81 anos
Falecido em 16/10/2026
Velório: Capela de Kaloré
Sepultamento: 17/10/2026, Cemitério de Kaloré