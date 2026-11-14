Confira os falecimentos deste sábado (14) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Informações são da Aserfa - Foto: TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
TADEVIGA TEODOROSKI
Idade: 98 anos
Falecida em 13/11/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 14/11/2026, às 13:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
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