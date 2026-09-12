Confira os falecimentos deste sábado (12) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ANGELICA ZIELINSKI
Idade: 45 anos
Falecida em 11/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 12/09/2026, às 09:00, Cemitério da Saudade, Apucarana -PR
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
FRANCISCO DE SOUZA MATOS
Idade: 79 anos
Falecido em 11/09/2026
Velório: Capela Municipal de Bom Sucesso
Sepultamento: 12/09/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Bom Sucesso -PR