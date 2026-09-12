Confira os falecimentos deste sábado (12) em Apucarana

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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

Idade: 45 anos

Falecida em 11/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 12/09/2026, às 09:00, Cemitério da Saudade, Apucarana -PR

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FRANCISCO DE SOUZA MATOS

Idade: 79 anos

Falecido em 11/09/2026

Velório: Capela Municipal de Bom Sucesso

Sepultamento: 12/09/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Bom Sucesso -PR