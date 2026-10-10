Confira os falecimentos deste sábado (10) em Apucarana

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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.



ALEXANDRINA DE JESUS DOS SANTOS

Idade: 91 anos

Falecida em 09/10/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 10/10/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR