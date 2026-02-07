Leia a última edição
OBITUÁRIO

Confira os falecimentos deste sábado (07) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.02.2026, 07:15:31 Editado em 07.02.2026, 18:35:26
Confira os falecimentos deste sábado (07) em Apucarana e região
Autor Velório acontece na Capela Jardim Ponta Grossa - Foto: TNOnline/Lis Kato

Confira a lista dos falecimentos de Apucarana divulgada neste sábado (07) no site oficial da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Levina Domingues de Camargo, 78 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central. O sepultamento será às 14h, no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

Joaquim Zanchin, 78 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária do Jardim Colonial. O sepultamento será às 15h, no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

Marta Bortoti de Freitas, 85 anos. O velório é realizado na Capela Mortuária Central de Apucarana. A cremação será em horário a ser definido, no Crematório Angelus.

Givanete da Silva, 58 anos. O velório acontece na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será às 9h deste domingo, no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.

Apucarana Falecimentos
