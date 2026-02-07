Confira os falecimentos deste sábado (07) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Confira a lista dos falecimentos de Apucarana divulgada neste sábado (07) no site oficial da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).
Levina Domingues de Camargo, 78 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central. O sepultamento será às 14h, no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.
Joaquim Zanchin, 78 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária do Jardim Colonial. O sepultamento será às 15h, no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.
Marta Bortoti de Freitas, 85 anos. O velório é realizado na Capela Mortuária Central de Apucarana. A cremação será em horário a ser definido, no Crematório Angelus.
Givanete da Silva, 58 anos. O velório acontece na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento será às 9h deste domingo, no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.
