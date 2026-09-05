Confira os falecimentos deste sábado (05) em Apucarana e região

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Publicado em 05.09.2026, 06:30:00 Editado em 05.09.2026, 07:11:13

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

UBERACI NEVES DE OLIVEIRA

Idade: 74 anos

Falecido em 04/09/2026

Velório: Capela de Kaloré

Sepultamento: 05/09/2026, às 00:00, Cemitério Municipal, Kaloré -PR

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IRACI DE SOUZA BRUMATTI

Idade: 74 anos

Falecida em 04/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 05/09/2026, às 14:00, Cemitério da Saudade, Apucarana -PR

CARMEM NUNES DA SILVA

Idade: 62 anos

Falecida em 05/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 05/09/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana -PR