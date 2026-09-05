Confira os falecimentos deste sábado (05) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
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A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento. - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
UBERACI NEVES DE OLIVEIRA
Idade: 74 anos
Falecido em 04/09/2026
Velório: Capela de Kaloré
Sepultamento: 05/09/2026, às 00:00, Cemitério Municipal, Kaloré -PR
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IRACI DE SOUZA BRUMATTI
Idade: 74 anos
Falecida em 04/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 05/09/2026, às 14:00, Cemitério da Saudade, Apucarana -PR
CARMEM NUNES DA SILVA
Idade: 62 anos
Falecida em 05/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 05/09/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana -PR