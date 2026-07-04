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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos deste sábado (04) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 06:30:00 Editado em 04.07.2026, 06:53:47
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Confira os falecimentos deste sábado (04) em Apucarana e região
Autor Foto: Arquivo TN

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

LAURA FERNANDES CATARIN

Idade: 87 anos
Falecido em 02/07/2026
Velório: CAPELA CENTRAL
Sepultamento: 04/07/2026, às 10:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR

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JOSE LUIZ MAREZE

Idade: 80 anos
Falecido em 03/07/2026
Velório: CAPELA CENTRAL
Sepultamento: 04/07/2026, às 13:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR

ADELINO VITORINO PIRES

Idade: 85 anos
Falecido em 03/07/2026
Velório: CAPELA CENTRAL
Sepultamento: 04/07/2026, às 14:00, CEMITÉRIO SAUDADE, Apucarana -PR

JAMIL ALVES FERNANDES

Idade: 45 anos
Falecido em 03/07/2026
Velório: CAPELA CENTRAL
Sepultamento: 04/07/2026, às 15:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR

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ANTONIO CAZULA GASPAR

Idade: 78 anos
Falecido em 03/07/2026
Velório: CAPELA CENTRAL
Sepultamento: 04/07/2026, às 16:00, CEMITÉRIO PARQUE PORTAL DO CÉU, Apucarana -PR

EDILEUSA DE VASCONCELOS ANDRADE

Idade: 63 anos
Falecido em 03/07/2026
Velório: CAPELA CENTRAL 07:30 ÀS 16:00
Sepultamento: 04/07/2026, às 16:00, CEMITÉRIO PIRAPÓ, Apucarana -PR

JOSE TIMOTEO

Idade: 89 anos
Falecido em 04/07/2026
Velório: CAETANO MENDES
Sepultamento: 04/07/2026, às 17:00, CEMITÉRIO DE CAETANO MENDES, Apucarana -PR

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