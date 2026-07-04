Confira os falecimentos deste sábado (04) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
LAURA FERNANDES CATARIN
Idade: 87 anos
Falecido em 02/07/2026
Velório: CAPELA CENTRAL
Sepultamento: 04/07/2026, às 10:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR
JOSE LUIZ MAREZE
Idade: 80 anos
Falecido em 03/07/2026
Velório: CAPELA CENTRAL
Sepultamento: 04/07/2026, às 13:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR
ADELINO VITORINO PIRES
Idade: 85 anos
Falecido em 03/07/2026
Velório: CAPELA CENTRAL
Sepultamento: 04/07/2026, às 14:00, CEMITÉRIO SAUDADE, Apucarana -PR
JAMIL ALVES FERNANDES
Idade: 45 anos
Falecido em 03/07/2026
Velório: CAPELA CENTRAL
Sepultamento: 04/07/2026, às 15:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR
ANTONIO CAZULA GASPAR
Idade: 78 anos
Falecido em 03/07/2026
Velório: CAPELA CENTRAL
Sepultamento: 04/07/2026, às 16:00, CEMITÉRIO PARQUE PORTAL DO CÉU, Apucarana -PR
EDILEUSA DE VASCONCELOS ANDRADE
Idade: 63 anos
Falecido em 03/07/2026
Velório: CAPELA CENTRAL 07:30 ÀS 16:00
Sepultamento: 04/07/2026, às 16:00, CEMITÉRIO PIRAPÓ, Apucarana -PR
JOSE TIMOTEO
Idade: 89 anos
Falecido em 04/07/2026
Velório: CAETANO MENDES
Sepultamento: 04/07/2026, às 17:00, CEMITÉRIO DE CAETANO MENDES, Apucarana -PR