Confira os falecimentos deste sábado (04) em Apucarana e região

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Publicado em 04.07.2026, 06:30:00 Editado em 04.07.2026, 06:53:47

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

LAURA FERNANDES CATARIN

Idade: 87 anos

Falecido em 02/07/2026

Velório: CAPELA CENTRAL

Sepultamento: 04/07/2026, às 10:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR

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JOSE LUIZ MAREZE

Idade: 80 anos

Falecido em 03/07/2026

Velório: CAPELA CENTRAL

Sepultamento: 04/07/2026, às 13:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR

ADELINO VITORINO PIRES

Idade: 85 anos

Falecido em 03/07/2026

Velório: CAPELA CENTRAL

Sepultamento: 04/07/2026, às 14:00, CEMITÉRIO SAUDADE, Apucarana -PR

JAMIL ALVES FERNANDES

Idade: 45 anos

Falecido em 03/07/2026

Velório: CAPELA CENTRAL

Sepultamento: 04/07/2026, às 15:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR

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ANTONIO CAZULA GASPAR

Idade: 78 anos

Falecido em 03/07/2026

Velório: CAPELA CENTRAL

Sepultamento: 04/07/2026, às 16:00, CEMITÉRIO PARQUE PORTAL DO CÉU, Apucarana -PR

EDILEUSA DE VASCONCELOS ANDRADE

Idade: 63 anos

Falecido em 03/07/2026

Velório: CAPELA CENTRAL 07:30 ÀS 16:00

Sepultamento: 04/07/2026, às 16:00, CEMITÉRIO PIRAPÓ, Apucarana -PR

JOSE TIMOTEO

Idade: 89 anos

Falecido em 04/07/2026

Velório: CAETANO MENDES

Sepultamento: 04/07/2026, às 17:00, CEMITÉRIO DE CAETANO MENDES, Apucarana -PR