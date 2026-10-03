Confira os falecimentos deste sábado (03) em Apucarana

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Publicado em 03.10.2026, 07:31:08 Editado em 03.10.2026, 07:30:54

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

Iracema Anacleto Barreto

Idade: 87 anos

Falecida em 02/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 03/10/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Benedito Sabino do Couto

Idade: 92 anos

Falecido em 03/10/2026

Velório: Capela de Cambira

Sepultamento: 03/10/2026, Cemitério de Cambira, Cambira - PR.

Adilson Zeferino

Idade: 57 anos

Falecido em 03/10/2026

Velório: Capela de Ivaiporã

Sepultamento: 03/10/2026, Cemitério de Ivaiporã, Ivaiporã - PR.

Clique aqui e receba as notícias do TNOnline no nosso grupo do WhatsApp