Confira os falecimentos deste sábado (03) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
Iracema Anacleto Barreto
Idade: 87 anos
Falecida em 02/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 03/10/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR.
Benedito Sabino do Couto
Idade: 92 anos
Falecido em 03/10/2026
Velório: Capela de Cambira
Sepultamento: 03/10/2026, Cemitério de Cambira, Cambira - PR.
Adilson Zeferino
Idade: 57 anos
Falecido em 03/10/2026
Velório: Capela de Ivaiporã
Sepultamento: 03/10/2026, Cemitério de Ivaiporã, Ivaiporã - PR.
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