Confira os falecimentos deste domingo em Apucarana e região

Da Redação

A Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), divulgou a lista de falecimentos deste domingo (1º). Veja:

continua após publicidade .

Hemerson Carlos Ramos dos Santos,36 anos, é velado na Capela Central e sepultamento ocorre às 11h no Cemitério Cristo Rei.

Lauro Verona, 78 anos, é velado na Capela Central, sepultamento ocorre às14h no Cemitério Cristo Rei.

continua após publicidade .

Elza Aparecida dos Santos,44 anos, é velada na Capela Municipal de Jandaia do Sul, sepultamento ocorre no Cemitério Municipal de Jandaia do sul, porém, o horário ainda não foi informado.