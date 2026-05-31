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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos deste domingo (31) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 07:29:53 Editado em 31.05.2026, 07:46:18
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Confira os falecimentos deste domingo (31) em Apucarana e região
Autor Velórios ocorrem em Apucarana e Jandaia do Sul - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JOSÉ FERNANDES FILHO

Idade: 69 anos
Falecido em 30/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 31/05/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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EUNICE PANCIER DA SILVA

Idade: 89 anos
Falecido em 30/05/2026
Velório: Capela Prever de Jandaia do Sul
Sepultamento: 31/05/2026, às 13:00, Cemitério da Saudade

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CLEUSELI GOMES

Idade: 48 anos
Falecido em 30/05/2026
Velório: Capela Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 31/05/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei

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Aserfa Falecimentos notícias Apucarana obituários serviços funerários velórios e sepultamentos
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