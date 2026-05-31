Confira os falecimentos deste domingo (31) em Apucarana e região

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Publicado em 31.05.2026, 07:29:53 Editado em 31.05.2026, 07:46:18

Escrito por Da Redação

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JOSÉ FERNANDES FILHO

Idade: 69 anos

Falecido em 30/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 31/05/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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EUNICE PANCIER DA SILVA

Idade: 89 anos

Falecido em 30/05/2026

Velório: Capela Prever de Jandaia do Sul

Sepultamento: 31/05/2026, às 13:00, Cemitério da Saudade

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CLEUSELI GOMES

Idade: 48 anos

Falecido em 30/05/2026

Velório: Capela Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 31/05/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei

