Confira os falecimentos deste domingo (31) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 07:29:53 Editado em 31.05.2026, 07:46:18
Velórios ocorrem em Apucarana e Jandaia do Sul - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JOSÉ FERNANDES FILHO
Idade: 69 anos
Falecido em 30/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 31/05/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
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EUNICE PANCIER DA SILVA
Idade: 89 anos
Falecido em 30/05/2026
Velório: Capela Prever de Jandaia do Sul
Sepultamento: 31/05/2026, às 13:00, Cemitério da Saudade
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CLEUSELI GOMES
Idade: 48 anos
Falecido em 30/05/2026
Velório: Capela Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 31/05/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei