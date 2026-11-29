Confira os falecimentos deste domingo (29) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Foto: Arquivo TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
GILMAR DE JESUS
Idade: 58 anos
Falecido em 28/11/2026
Velório: Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 29/11/2026, às 14:00, a definir
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