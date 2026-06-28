Confira os falecimentos deste domingo (28) em Apucarana

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Publicado em 28.06.2026, 07:53:57 Editado em 28.06.2026, 07:53:53

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JAIME FRANCO DE OLIVEIRA

Idade: 68 anos

Falecido em 27/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 28/06/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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ZENEIDE APARECIDA DIAS

Idade: 59 anos

Falecida em 27/06/2026

Velório: Capela Vila Reis (10:00 do dia 27/06 a 09:00 do dia 28/06)

Sepultamento: 28/06/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

CEZARINA DO CARMO FOUTO

Idade: 81 anos

Falecida em: 27/06/2026

Velório: Capela Mortuária Central

Sepultamento: 28/06/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

DIJANIRA GOMES BERNARDO

Idade: 83 anos

Falecida em: 27/06/2026

Velório: Capela Mortuária Central

Sepultamento: 28/06/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR