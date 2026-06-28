Confira os falecimentos deste domingo (28) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JAIME FRANCO DE OLIVEIRA
Idade: 68 anos
Falecido em 27/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 28/06/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
ZENEIDE APARECIDA DIAS
Idade: 59 anos
Falecida em 27/06/2026
Velório: Capela Vila Reis (10:00 do dia 27/06 a 09:00 do dia 28/06)
Sepultamento: 28/06/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
CEZARINA DO CARMO FOUTO
Idade: 81 anos
Falecida em: 27/06/2026
Velório: Capela Mortuária Central
Sepultamento: 28/06/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
DIJANIRA GOMES BERNARDO
Idade: 83 anos
Falecida em: 27/06/2026
Velório: Capela Mortuária Central
Sepultamento: 28/06/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR