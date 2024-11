continua após publicidade

Confira os falecimentos deste domingo (27) em Apucarana (PR). As informações foram divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

José Aparecido Matias, 75 anos. O velório ocorre na Rua Alexandre Balan, 20 e o sepultamento está marcado para às 10 horas deste domingo (27), no Cemitério da Saudade, em Apucarana.

Adão Santana, 70 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária Central e o sepultamento às 16 horas deste domingo (27), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

Carlos Roberto Montoia Robin, 66 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária do Distrito do Pirapó e o sepultamento às 16 horas deste domingo (27), no Cemitério do Distrito do Pirapó, em Apucarana.

