Confira os falecimentos deste domingo (27) em Apucarana

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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ADEMIR PIEROBON

Idade: 58 anos

Falecido em 26/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 27/09/2026, às 15:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR