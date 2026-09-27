Confira os falecimentos deste domingo (27) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
A lista de sepultamento é divulgada diariamente pela Aserfa - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ADEMIR PIEROBON
Idade: 58 anos
Falecido em 26/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 27/09/2026, às 15:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.