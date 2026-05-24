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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos deste domingo (24) em Apucarana

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.05.2026, 06:30:00 Editado em 24.05.2026, 08:14:46
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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JOÃO FRANCISCO ALVES

Idade: 49 anos
Falecido em 23/05/2026
Velório: CAPELA COLONIAL
Sepultamento: 24/05/2026, às 11:00, CEMITERIO PORTAL DO CÉU, Apucarana -PR

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LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Idade: 29 anos
Falecido em 23/05/2026
Velório: CAPELA CENTRAL
Sepultamento: 24/05/2026, às 15:00, CEMITERIO CRSITO REI, Apucarana -PR

FLORA DOS SANTOS BISPO

Idade: 86 anos
Falecido em 23/05/2026
Velório: CAPELA CENTRAL 00:00 ÀS 16:00
Sepultamento: 24/05/2026, às 16:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR

LUZIA PEREIRA GUIMARÂES

Idade: 65 anos
Falecido em 23/05/2026
Velório: CAPELA CENTRAL 07:00 ÀS 17:00
Sepultamento: 24/05/2026, às 17:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR

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