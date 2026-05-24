Confira os falecimentos deste domingo (24) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JOÃO FRANCISCO ALVES
Idade: 49 anos
Falecido em 23/05/2026
Velório: CAPELA COLONIAL
Sepultamento: 24/05/2026, às 11:00, CEMITERIO PORTAL DO CÉU, Apucarana -PR
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Idade: 29 anos
Falecido em 23/05/2026
Velório: CAPELA CENTRAL
Sepultamento: 24/05/2026, às 15:00, CEMITERIO CRSITO REI, Apucarana -PR
FLORA DOS SANTOS BISPO
Idade: 86 anos
Falecido em 23/05/2026
Velório: CAPELA CENTRAL 00:00 ÀS 16:00
Sepultamento: 24/05/2026, às 16:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR
LUZIA PEREIRA GUIMARÂES
Idade: 65 anos
Falecido em 23/05/2026
Velório: CAPELA CENTRAL 07:00 ÀS 17:00
Sepultamento: 24/05/2026, às 17:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR