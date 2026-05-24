Confira os falecimentos deste domingo (24) em Apucarana

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Publicado em 24.05.2026, 07:31:55 Editado em 24.05.2026, 08:28:15

Escrito por Da Redação

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JOÃO FRANCISCO ALVES

Idade: 49 anos

Falecido em: 23/05/2026

Velório: Capela Mortuária do Jardim Colonial

Sepultamento: 24/05/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Idade: 29 anos

Falecido em: 23/05/2026

Velório: Capela Mortuária Central

Sepultamento: 24/05/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

FLORA DOS SANTOS BISPO

Idade: 86 anos

Falecida em: 23/05/2026

Velório: Capela Mortuária Central

Sepultamento: 24/05/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

LUZIA PEREIRA GUIMARÃES

Idade: 65 anos

Falecida em: 23/05/2026

Velório: Capela Mortuária Central

Sepultamento: 24/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana – PR