Confira os falecimentos deste domingo (24) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JOÃO FRANCISCO ALVES
Idade: 49 anos
Falecido em: 23/05/2026
Velório: Capela Mortuária do Jardim Colonial
Sepultamento: 24/05/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
Idade: 29 anos
Falecido em: 23/05/2026
Velório: Capela Mortuária Central
Sepultamento: 24/05/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
FLORA DOS SANTOS BISPO
Idade: 86 anos
Falecida em: 23/05/2026
Velório: Capela Mortuária Central
Sepultamento: 24/05/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
LUZIA PEREIRA GUIMARÃES
Idade: 65 anos
Falecida em: 23/05/2026
Velório: Capela Mortuária Central
Sepultamento: 24/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana – PR