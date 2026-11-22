Confira os falecimentos deste domingo (22) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
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Sepultamentos ocorrem na região de Apucarana - Foto: Lis Kato/ TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JÚLIA MAURÍCIO PINTOR
Idade: 89 anos
Falecido em 22/11/2026
Velório: Capela Municipal de Califórnia
Sepultamento: 22/11/2026, horário ainda indefinido, Cemitério Municipal, Califórnia - PR
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