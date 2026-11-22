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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JÚLIA MAURÍCIO PINTOR

Idade: 89 anos

Falecido em 22/11/2026

Velório: Capela Municipal de Califórnia

Sepultamento: 22/11/2026, horário ainda indefinido, Cemitério Municipal, Califórnia - PR