Confira os falecimentos deste domingo (20) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Sepultamentos ocorrem em Apucarana e região - Foto: Cindy Santos/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
NILVA APARECIDA GONÇALVES
Idade: 76 anos
Falecida em 19/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 20/09/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
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ALBINO SANTOS
Idade: 64 anos
Falecido em 19/09/2026
Velório: Capela Municipal de Cândido de Abreu
Sepultamento: 20/09/2026, às 10:00, Cemitério Municipal de Cândido de Abreu, Cândido de Abreu - PR
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