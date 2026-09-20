Confira os falecimentos deste domingo (20) em Apucarana

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

NILVA APARECIDA GONÇALVES

Idade: 76 anos

Falecida em 19/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 20/09/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

ALBINO SANTOS

Idade: 64 anos

Falecido em 19/09/2026

Velório: Capela Municipal de Cândido de Abreu

Sepultamento: 20/09/2026, às 10:00, Cemitério Municipal de Cândido de Abreu, Cândido de Abreu - PR

Clique aqui e receba as notícias do TNOnline no nosso grupo do WhatsApp

