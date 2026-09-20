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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos deste domingo (20) em Apucarana

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
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Confira os falecimentos deste domingo (20) em Apucarana
Autor Sepultamentos ocorrem em Apucarana e região - Foto: Cindy Santos/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

NILVA APARECIDA GONÇALVES

Idade: 76 anos
Falecida em 19/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 20/09/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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ALBINO SANTOS

Idade: 64 anos
Falecido em 19/09/2026
Velório: Capela Municipal de Cândido de Abreu
Sepultamento: 20/09/2026, às 10:00, Cemitério Municipal de Cândido de Abreu, Cândido de Abreu - PR

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