Confira os falecimentos deste domingo (15) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
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Os sepultamentos acontecem em Apucarana - Foto: Arquivo TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
VANDERLEI DE FRANCA
Idade: 65 anos
Falecido em 14/11/2026
Velório: Residência
Sepultamento: 15/11/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei
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MARIO OMEO AOKI
Idade: 75 anos
Falecido em 14/11/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 15/11/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei