Confira os falecimentos deste domingo (15) em Apucarana e região

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Publicado em 15.11.2026, 06:58:16 Editado em 15.11.2026, 06:58:05

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

VANDERLEI DE FRANCA

Idade: 65 anos

Falecido em 14/11/2026

Velório: Residência

Sepultamento: 15/11/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei

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MARIO OMEO AOKI

Idade: 75 anos

Falecido em 14/11/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 15/11/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei