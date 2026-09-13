Confira os falecimentos deste domingo (13) em Apucarana e região

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Publicado em 13.09.2026, 07:14:26 Editado em 13.09.2026, 07:14:23

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARIA CLEONICE DA SILVA ALVES

Idade: 61 anos

Falecida em 13/09/2026

Velório: Capela Central, das 10:00 às 17:00

Sepultamento: 13/09/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei

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QUITERIA MARIA SILVA

Idade: 76 anos

Falecida em 13/09/2026

Velório: Capela Central, das 10:00 de 13/09 às 09:00 de 14/09

Sepultamento: 14/09/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei

MARIA HAWRYLAK KOPCZYNSKI

Idade: 76 anos

Falecida em 13/09/2026

Velório: Capela Central, das 11:00 às 15:00

Sepultamento: 13/09/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei

SEBASTIANA VICENTINA DOS REIS

Idade: 97 anos

Falecida em 13/09/2026

Velório: Capela Central, das 13:00 de 13/09 às 10:00 de 14/09

Sepultamento: 14/09/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei

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JURANDIR ORLANDO ROSSETTI

Idade: 69 anos

Falecido em 12/09/2026

Velório: Capela Central, das 07:30 às 16:00

Sepultamento: 13/09/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu

Idade: 44 anos

Falecido em 12/09/2026

Velório: Central

Sepultamento: 13/09/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei