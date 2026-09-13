Confira os falecimentos deste domingo (13) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
MARIA CLEONICE DA SILVA ALVES
Idade: 61 anos
Falecida em 13/09/2026
Velório: Capela Central, das 10:00 às 17:00
Sepultamento: 13/09/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei
QUITERIA MARIA SILVA
Idade: 76 anos
Falecida em 13/09/2026
Velório: Capela Central, das 10:00 de 13/09 às 09:00 de 14/09
Sepultamento: 14/09/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei
MARIA HAWRYLAK KOPCZYNSKI
Idade: 76 anos
Falecida em 13/09/2026
Velório: Capela Central, das 11:00 às 15:00
Sepultamento: 13/09/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei
SEBASTIANA VICENTINA DOS REIS
Idade: 97 anos
Falecida em 13/09/2026
Velório: Capela Central, das 13:00 de 13/09 às 10:00 de 14/09
Sepultamento: 14/09/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei
JURANDIR ORLANDO ROSSETTI
Idade: 69 anos
Falecido em 12/09/2026
Velório: Capela Central, das 07:30 às 16:00
Sepultamento: 13/09/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu
VANTUIR GOLFETO JUNIOR
Idade: 44 anos
Falecido em 12/09/2026
Velório: Central
Sepultamento: 13/09/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei