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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos deste domingo (13) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
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Confira os falecimentos deste domingo (13) em Apucarana e região
Autor Sepultamentos ocorrem em Apucarana e região - Foto: Cindy Santos/ TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARIA CLEONICE DA SILVA ALVES

Idade: 61 anos
Falecida em 13/09/2026
Velório: Capela Central, das 10:00 às 17:00
Sepultamento: 13/09/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei

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QUITERIA MARIA SILVA

Idade: 76 anos
Falecida em 13/09/2026
Velório: Capela Central, das 10:00 de 13/09 às 09:00 de 14/09
Sepultamento: 14/09/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei

MARIA HAWRYLAK KOPCZYNSKI

Idade: 76 anos
Falecida em 13/09/2026
Velório: Capela Central, das 11:00 às 15:00
Sepultamento: 13/09/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei

SEBASTIANA VICENTINA DOS REIS

Idade: 97 anos
Falecida em 13/09/2026
Velório: Capela Central, das 13:00 de 13/09 às 10:00 de 14/09
Sepultamento: 14/09/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei

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JURANDIR ORLANDO ROSSETTI

Idade: 69 anos
Falecido em 12/09/2026
Velório: Capela Central, das 07:30 às 16:00
Sepultamento: 13/09/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu

VANTUIR GOLFETO JUNIOR

Idade: 44 anos
Falecido em 12/09/2026
Velório: Central
Sepultamento: 13/09/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei

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Apucarana Falecimentos NOTÍCIAS Obituário sepultamento Velório
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