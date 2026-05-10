Confira os falecimentos deste domingo (10) em Apucarana e região

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ANDRÉ MINEO GRACIOLI

Idade: 50 anos

Falecido em 09/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 10/05/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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DIOMAR PEREIRA COUTINHO

Idade: 73 anos

Falecido em 09/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 10/05/2026, às 17:00, Cemitério do Pirapó, Apucarana - PR

LEONARDO DA SILVA

Idade: 71 anos

Falecido em 09/05/2026

Velório: Capela de Marilândia do Sul

Sepultamento: 10/05/2026, às 11:00, Cemitério Municipal, Marilândia do Sul - PR

VENANCIO COUTINHO PEREIRA

Idade: 88 anos

Falecido em 09/05/2026

Velório: Capela de São Pedro do Ivaí

Sepultamento: 10/05/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, São Pedro do Ivaí - PR