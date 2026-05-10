Confira os falecimentos deste domingo (10) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ANDRÉ MINEO GRACIOLI
Idade: 50 anos
Falecido em 09/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 10/05/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
DIOMAR PEREIRA COUTINHO
Idade: 73 anos
Falecido em 09/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 10/05/2026, às 17:00, Cemitério do Pirapó, Apucarana - PR
LEONARDO DA SILVA
Idade: 71 anos
Falecido em 09/05/2026
Velório: Capela de Marilândia do Sul
Sepultamento: 10/05/2026, às 11:00, Cemitério Municipal, Marilândia do Sul - PR
VENANCIO COUTINHO PEREIRA
Idade: 88 anos
Falecido em 09/05/2026
Velório: Capela de São Pedro do Ivaí
Sepultamento: 10/05/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, São Pedro do Ivaí - PR